Die Währinger Bildungseinrichtung ist eine der renommiertesten Schulen Wiens und wurde jetzt in den internationalen Index der 100 besten Privatschulen weltweit aufgenommen.

WIEN/WÄHRING. Fachkundig ausgewählt wird dieser von Carfax Education und Spear's, dem preisgekrönten Magazin für vermögende Privatpersonen. Die Schule wurde in der Kategorie "Top 10 Schools in the rest of Europe" genannt, zu der auch Einrichtungen in Frankreich, Italien und Spanien gehören.

"Wir fühlen uns geehrt, in eine renommierte Gesellschaft aufgenommen zu werden. Als einziges Internat in Wien verfügt unsere Institution auch über eine Musik- und Kunstakademie, die in unsere Organisation eingebettet ist", so Schulleiter Jeremy House.