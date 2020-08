Währing ist ohne Zweifel einer der lebenswertesten Bezirke Wiens. Was aber nicht heißt, dass es da und dort nicht Verbesserungen geben kann.

WÄHRING. Bei der Wien-Wahl am 11. Oktober stellen Sie mit Ihrer Stimme auch die Weichen für die Zukunft des 18ten. Ein großer Aufreger in den vergangenen Monaten und Jahren war die Umgestaltung des Gersthofer Platzls, die im heurigen Jänner in letzter Sekunde vom Finanzausschuss abgelehnt wurde. Seither ist es ruhig geworden um diesen Währinger Verkehrsknotenpunkt. Gestalten Sie Ihr Grätzel mit und sagen Sie uns, wie das Platzl in Zukunft aussehen könnte.

Ihre Meinung zählt!

Schicken Sie uns an waehring.red@bezirkszeitung.at Ihre Antworten. Anhand dieser wird die bz ein Stimmungsbild erstellen und von den Spitzenkandidaten Lösungsvorschläge einfordern.