VERMISST! Unser kleiner, roter Kater Mars ist seit gestern verschwunden. ūüėĘ 18. Bezirk, W√§hring, N√§he Schumanngasse/Martinsstra√üe! Er ist eher klein, tr√§gt ein Halsband mit Gl√∂ckchen und ist gechipt.

Er ist gern mal auf den Balkon, √ľber die D√§cher zu Nachbarn, allerdings immer recht schnell wieder nach Hause gekommen. Da es in den letzten Tagen viel geregnet hat, vermuten wir, dass er vielleicht irgendwo Unterschlupf gesucht hat, vielleicht sogar in einer Wohnung in der N√§he oder sich verlaufen hat. Falls ihn jemand gesehen hat, mitgenommen hat oder ihr jemanden kennt, der im 18. Bezirk oder Umgebung wohnt, bitte Bescheid geben und diesen Post teilen! Wir vermissen ihn furchtbar, ūüėĘ sind f√ľr jede Mithilfe dankbar und hoffen unseren kleinen Kater ganz bald wieder zu sehen! Danke, danke, danke ūüôŹ