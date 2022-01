Ihr Denkmal steht im Türkenschanzpark.

Auguste Fickert war Lehrerin, österreichische Frauenrechtlerin, Sozialreformerin und Journalistin.

Im Verein der Lehrerinnen und Erzieherinnen wurden Missstände in der Schulpolitik angesprochen. Sie beteiligte sich auch an der Debatte um die Diskriminierung der Lehrerinnen gegenüber den männlichen Kollegen. Das beruhte auf der politischenMachtlosigkeit der Frauen.

Ein weiteres Thema war für sie das Verhältnis der Schule und der Kirche. Sie trat für die strikteTrennung von Schule und Kirche ein.

Sie sprach für einen inkonfessionelle Schule, in der die Glaubensbekenntnisse gleichberechtigt Platz hatten, die Kirche nur berechtigt war, Religionslehrer zu stellen.

Auguste Fickert zählte zu den Pionierinnen der Frauenbewegung in Österreich. Sie engagierte sich nicht nur für Akademikerinnen, sondern auch für Arbeiterinnen wie z.B. Hausgehilfinnen

Quelle: wikipedia

Vielleicht sollte im Rahmen des Geschichtsunterrichtes auch Denkmalkunde in den Lehrplan aufgenommen werden. Nur durch das Nachforschen, was es an dieser Statue im Türkenschanzpark so Besonderes sein soll, stieß ich auf die unglaublich interessante Seite bei Wikipedia. Ich hatte hier nur einen kleinen Ausschnitt über das Leben und Wirken dieser großartigen Frau wiedergegeben.