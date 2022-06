Jehovas Zeugen: Mit den Trolleys zurück in Waidhofen

Vielleicht ist es so manchem Waidhofner aufgefallen: Jehovas Zeugen sind wieder in die Stadt zurückgekehrt. Die Trolleys gibt es im Ybbstal seit rund 7 Jahren, nun waren sie mehr als zwei Jahre pandemiebedingt ausgesetzt.



Maria Plachus aus Opponitz erzählt von ihrem ersten Tag zurück am Waidhofner Stöckelpflaster:

„Mir gefällt an den Trolleys die spontane, ungezwungene Art der Kontaktaufnahme. Manchmal ist es ein kurzes Gespräch, manchmal nimmt sich jemand einfach im Vorbeigehen Lesestoff mit. Mir tun die Weisheiten der Bibel gut, deshalb möchte ich sie gerne mit anderen teilen. Ich stehe gerne dort, wo sich Menschen aufhalten, und freue mich, wenn ich ihnen zumindest ein Lächeln mitgeben kann.“



Von Juni bis August weisen die Trolleys auf das jährliche Sommer-Symposium der Glaubensgemeinschaft hin. In Reaktion auf die Weltsituation lautet das Motto 2022 „Strebt nach Frieden“ - mit sich selbst, in der Familie und global.

Jehovas Zeugen im Ybbstal freuen sich über den Schritt in Richtung Normalität.



Lokaler Medienkontakt: Sarah Hummelsberger, sarah.hum@gmx.at