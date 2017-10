"Afoch a Gaudi!" Bezirksball der Landjugend Waidhofen

15.10.2017, 23:18 Uhr

Die Ybbstaler Landjugendlichen verbringen nicht nur am Ball im Rothschildschloss "a guade Zeit".

WAIDHOFEN/YBBS. (HPK) "Ballzeit is a guade Zeit": Mit diesen Worten begrüßten die Leiter der Landjugend Bezirk Waidhofen Bianca Steinauer und Dominik Sonnleitner die tanzfreudigen Gäste, darunter Landtagsabgeordneter Anton Kasser, Stadtrat Anton Schörghofer, Maschinenring-Landesobmann Johann Bösendorfer und Landjugend-Landesleiter Gerald Wagner sowie die Mostprinzessin Julia Schlager und Stellvertreterin Johanna Adelsberger, im Rothschildschloss.Aber nicht nur der Bezirksball ist für die Landjugendlichen "a guade Zeit". Sie sind das ganze Jahr über in ihrem Sprengel voll motiviert und engagiert, aber warum? "Die Zusammenarbeit ist einfach ein Wahnsinn", betont Katharina Kaas. "Man lernt so viele nette Leute kennen", weiß Christoph Gröbl aus Erfahrung. Das kann Thomas Hager nur bestätigen: "Des is afoch a Gaudi und ma kimmt unta Leut." Und für Manuel Kopf ist es ein gutes Gefühl, miteinander etwas zu erreichen: "Die Gemeinschaft ist wirklich der Hammer!"