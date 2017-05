Gesundheitstag am Waidhofner Gym

10.05.2017, 11:37 Uhr

Mitmachen und aktiv werden

Kulinarik in Praxis und Theorie

An den zahlreichen Stationen, die die Schülerinnen und Schüler in- und auch außerhalb des Gymnasiums besuchten, gab es lehrreiche Vorträge, Versuche und Experimente, wissenswerte Tipps, die Möglichkeit in Mitmach-Workshops unter Anleitung selbst aktiv zu werden und noch viel mehr.Ein kleiner Streifzug durch die angebotene Welt der Gesundheit: Erste-Hilfe, Vital4Brain, Safer Internet, Gesundheitsdetektive, Kistenklettern, Geschicklichkeitstraining, Heilkräuter, Ernährungsphysiologie, Sportschießen, Gurtschlitten, Rauschbrille, Selbstverteidigung, Muskelaufbautraining, Brainfood vs. Junkfood, Autogenes Training und noch viele weitere spannende Möglichkeiten, sich über die Bedeutung von Gesundheit klarzuwerden.Die einzelnen Stationen wurden entweder von externen Referenten oder von den BRG-Professoren selbst betreut und für die unterschiedlichen Klassen wurde ein altersadäquates Programm zusammengestellt, das sich über die Bereiche Bewegung, Ernährung, Suchtprävention, Verkehrssicherheit, physische bzw. psychische Gesundheit erstreckte.Im Bereich der Kulinarik wurde die Theorie gleich in die Praxis umgesetzt und so gab es zur Stärkung für die von der vielen Action hungrigen Schülerinnen und Schüler – mit Unterstützung vom Elternverein – eine gesunde Jause.Ein großer Dank an die Steuergruppe der Gesunden Schule unter der Leitung von Christoph Hagen für die Organisation des Gesundheitstages.