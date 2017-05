HTL Waidhofen gewinnt Extrageld der NÖ Industrie

03.05.2017, 14:31 Uhr

70.000 Euro für zukunftsweisende Schulprojekte mit Wirtschaftsbezug

WAIDHOFEN. Die Höhere technische Lehranstalt Waidhofen kann sich über ein Extrageld aus Niederösterreichs Industrie freuen: Sie hat sich beider von der Metalltechnischen und Chemischen IndustrieNiederösterreichs ins Leben gerufenen Initiative „proHTL NÖ“durchgesetzt und mit ihrem Projekt „HTL 4.0 – Digitale Produktiondurch Vernetzung der Werkstättenbereiche an der HTL Waidhofen“ einPreisgeld von 70.000 Euro gewonnen.

Praxis mit Wirtschaftsbezug

VR-Datenbrillen und Cobots

Hohe Bedeutung der HTL

„Das Projekt zeichnet sich vor allem durch eine sehr ausgewogeneBeziehung zwischen den zu tätigenden Anschaffungen, praxisbezogenenLehrinhalten und einem zielgerichteten Wirtschaftsbezug aus“,würdigte Veit Schmid-Schmidsfelden, der Obmann der MetalltechnischenIndustrie in Niederösterreich, der „proHTL NÖ“ gemeinsam mit seinemAmtskollegen von der chemischen Industrie, Helmut Schwarzl, ins Lebengerufen hat, das Siegerprojekt. „Die HTL Waidhofen/Ybbs hat sichdamit unter einer ganzen Reihe von spannenden, gut vorbereiteten undwohl überlegten Projekten durchsetzen können“, so Schwarzl. Beidekündigten eine Neuauflage der Initiative im nächsten Jahr an.Insgesamt haben sich heuer acht HTL mit zwölf verschiedenen Projektenum das Preisgeld beworben.Ziel der Initiative „proHTL NÖ“ ist es, innovative Schulprojektean Niederösterreichs HTL zu unterstützen, die mit den regulärenSchulmitteln aus Kostengründen sonst nicht um­gesetzt werden könnten.Wissenschaftlich wird die Initiative vom IndustriewissenschaftlichenInstitut (IWI) begleitet, das für die Bewerbungen ein professionellesBewertungsschema entwickelt hat. Das Projekt der HTL Waidhofen/Ybbsbeinhaltet im Kern die Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler,Produkte durch den Einsatz so genannter VR-Datenbrillen optimal zugestalten und anschließend in einer digitalen Fabrik produzieren zukönnen, sowie eine Vernetzung des gesamten Werkstättenbereichs durchsogenannte „Cobots“, einen selbstfahrenden Industrieroboter, der mitden Schülerinnen und Schülern arbeitet. „Wir haben jetzt dieMöglichkeit, etwas umzusetzen, was es bisher noch nicht gegeben hat“,freute sich der Direktor der siegreichen HTL, Harald Rebhandl. „Jetztheißt es Ärmel aufkrempeln und umsetzen.“Neben Schmid-Schmidsfelden und Schwarzl waren in der zehnköpfigenJury unter anderem auch Bildungs-Landesrätin Barbara Schwarz, diePräsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), SonjaZwazl und der amtsführende Präsident des LandesschulratsNiederösterreich, Johann Heuras vertreten. „Der Wettbewerb zeigtdeutlich die Innovationskraft an unseren HTL und beweist, dass dietechnologischen Neuerungen der Digitalisierung schon an den SchulenEingang gefunden haben und von engagierten Lehrkräften mit ihrenSchülerinnen und Schülern bereits gelebt werden“, betonte Schwarz.Für Heuras sind „die präsentierten Projekte eine ganz starkeVisitenkarte für die Potenziale unserer HTL und das hohe Niveau dertechnischen Ausbildung unserer niederösterreichischen HTL“. Zwazlunterstrich die hohe Bedeutung technischer Ausbildungen für denWirtschaftsstandort Niederösterreich. „Technisch gut qualifizierteSchülerinnen und Schüler von heute sind Innovationsmotoren und damitErfolgsfaktoren von morgen.“„proHTL NÖ“ wird neben der Metalltechnischen und der ChemischenIndustrie Niederösterreichs auch vom Land Niederösterreich, derWirtschaftskammer NÖ, der EVN AG, der Voestalpine Krems FinaltechnikGmbH und der niederösterreichischen Nahrungs- undGenussmittelindustrie unterstützt.Mehr Informationen zur Förderinitiative „proHTL NÖ“ unter[www.prohtl.at] ( http://www.prohtl.at/