Südseeträume und Schneechaos

Urlaub, Palmenstrand wie am Meer, internationale Künstler und Keramik - dazu ein Kaffeetscherl am Traunsee auf der Gmundner Esplanade mit Blick auf den Traunstein und das Seeschloss Orth. All das hätten wir uns für unsere Exkursion am 19. April 2017 in die Traunseestadt erwartet.Bekommen haben wir winterliche Temperaturen und Schneechaos, aber auch viele interessante Informationen rund um die Organisation eines Großevents, das Reisen und die Arbeit in einem Reisebüro.Unsere erste Station führte uns in den historischen Sitzungssaal der Stadt Gmunden, wo uns Frau Eva Fürtbauer, Hauptorganisatorin des renommierten Gmundner Töpfermarktes, empfing. In einer informativen Stunde erfuhren wir viel über die Organisation und den Ablauf dieser international besetzten Veranstaltung, die Auswirkungen auf den Tourismus, aber auch den persönlichen Werdegang von Frau Fürtbauer, ebenfalls eine HLT-Absolventin.Nach einem kurzen Stadtrundgang bei eisigem Wind und einigen Schneeflocken flüchteten wir uns gerne in die warmen Räumlichkeiten des TUI Reisebüros, wo uns Herr Johann Ohrlinger und sein Team bereits erwarteten. Nach einer kurzen Einführung durch Herrn Ohrlinger, dessen Büro seit Jahren zu den besten Österreichs gehört, hatten wir Zeit unsere Fragen zu Buchungssystemen, Reisetrends und die Auswirkungen politischer Entwicklungen auf den Tourismus zu stellen. Nach sehr informativen eineinhalb Stunden traten wir den Heimweg nach Weyer an – Schneechaos und hängengebliebene Autos inklusive 