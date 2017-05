Waidhofner Schüler zu Besuch bei den Sportschützen.

04.05.2017, 14:33 Uhr

Am Freitag den 28.April hatte die SG 1514 Waidhofen/Ybbs die Ehre auch heuer wieder am Gesundheitstag des BRG Waidhofen mitwirken zu dürfen. So besuchten am Vormittag die 3 Klassen der vierten Schulstufe die Stände der Sportschützen. Nach kurzer Einleitung ging es für die Schüler zum Einschießen und zum Start Wettkampf – 10 Schuß. Es gabern sich alle große Mühe , die Leistungen der Mittelschulmädchen konnten leider nicht getoppt werden.Beste Klasse war die 4 B mit Maximilian Pillgrab mit 93,8 Ringen vor der 4 B mit Barbara Xenia Riedler mit 92 Ringen und der 4 C wo Kilian Ruthner 87,7 Ringe erzielen konnte.Schützentalente waren in jeder Klasse zu entdecken , sie müssten nur durch Training weiterentwickelt werden. Die SG 1514 möchte sich beim Verantwortlichen Mag. Christoph Hagen für die Einladung sowie bei den betreuenden Lehrkräften herzlich bedanken.