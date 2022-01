„Mr. President First“ von Stefan Zimmermann sorgt für Unterhaltung im Stadttheater Greif.



WELS. Zusehen ist dieses am Mittwoch, 2. Februar, 19.30 Uhr, im Stadttheater Greif. Unter den Darstellern befindet sich unter anderem Max Volkert Martens.

Zum Inhalt:

„Eine Gruppe von Milliardären gründet eine neue Partei und macht den einflussreichen Fernsehstar Edward Tishler zu ihrem Präsidentschaftskandidaten. Geschickt nutzt man die moderne Vielfalt der Medienkanäle, Tishlers Umfragewerte schnellen in die Höhe, die Partei feiert ihn. Als Tishler jedoch beginnt, seine streng vorgegebene Rolle zu verlassen, wendet sich das Blatt zugunsten des politischen Gegners. Schlimmer noch: Tishlers Freundin Emely trennt sich von ihm und wird zur Kandidatin der Gegenpartei. Während Tishler mehr und mehr an Werten und Zielen seiner Partei zu zweifeln beginnt, zeigt die von der Presse auf Schritt und Tritt begleitete Emely großes Potenzial und steigt in der Wählergunst.“

Kontakt & Karten