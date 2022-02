Das Österreichische Ensemble für Neue Musik bringt Stimmung in die Minoriten in Wels.

WELS. Vier Schlagwerker, zwei Cellisten und ein Saxophonist: Das Österreichische Ensemble für Neue Musik (oenm) bringt zeitgenössische Kammermusik am Mittwoch, 16. Februar, um 19.30 Uhr (Eintritt: 19 Uhr) in Minoriten. „Oenm“ loten in diesem Programm die unterschiedlichen musikalischen Facetten des Begriffs „Bewegungsfreiheit“ aus.

Tomasz Skweres hat sein Werk dieser außergewöhnlichen Besetzung des Österreichischen Ensembles für Neue Musik nicht nur auf den Leib geschrieben, sondern weiß dabei auch noch die fantastische Klangwelt der südostasiatischen Gamelan-Musik für eine letzte Steigerung des rhythmisch-mobilen Elans zu nutzen. Auf dem Programm stehen Werke von Mauricio Kagel, Dieter Mack, Jean-Baptiste Marchand, Thierry de Mey, Erin Gee, John Cage sowie Tomasz Skweres.

