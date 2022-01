Wer in die Intrigen und Verwirrungen des adeligen Wiens eintauchen möchte, für den eignet sich die Operette „Wiener Blut“ im Stadttheater Greif.

WELS. Denn dort wird am Freitag, 14. Jänner, um 19.30 Uhr „Wiener Blut“ aufgeführt. In diesem beliebten Meisterwerk von Walzerkönig Johann Strauß (Sohn) sind die klassischen Elemente einer Operette so geglückt miteinander verwoben, dass eines der mitreißendsten und lebendigsten Werke des Genres überhaupt entstanden ist. Liebe und Eifersucht, allerlei Intrigen und Verwirrungen im adeligen Wien, die schwungvolle Musik voll beliebter Ohrwürmer und nicht zuletzt die handelnden Personen, die vor Wiener Charme nur so sprühen, zeichnen dieses Werk aus.

Die Besucher erleben ein österreichisches Solistenensemble, die prachtvollen Kostüme der Österreichischen Bundestheater, stilvolle Bühnenbilder und das bestens eingespielte Orchester der Operettenbühne Wien unter Laszlo Gyüker, der erst kürzlich als Gastdirigent an die Wiener Volksoper verpflichtet wurde.

