Herbst/Winter 2020/2021 im Eltern Kind Zentrum Klein & GROSS

Jetzt gibt es das neue Herbst/Winterprogrammheft 2020/2021 zum Downloaden auf



Vorbereitung auf Geburt, Elternschaft und Stillzeit, Zwiesprache mit dem Baby im Bauch, Rückbildungsgymnastik, Offene Treffen, Baby+Mutter Tag, Eltern Kind Gruppen wie PiklerSpielRaum, Montessori, Musikspielgruppe, Tanzspielgruppe, Kreativgruppe, Waldspielgruppe, SandSpielRaum, Babymassage und vieles mehr laden an verschiedenen Standorten zum Verweilen, Austausch, zum Kontakte knüpfen, zur Entfaltung und persönlichen Entwicklung ein.

Wie jedes Semester gibt es viel Neues an Kursen, Workshops und Vorträgen, neu für größere Kinder sind Stilleübungen und Meditation, Herbstferien im Wald, zauberhafte Weihnachten am Bauernhof und das Ursophon mit zwei neuen Vorstellungen. Die Elternbildung wartet gleich mit sieben neuen Vorträgen/Workshops auf.

Die kostenlose Familienberatungsstelle des EKiZ bietet Rat, Hilfe und Begleitung zu den verschiedensten Themen,

Das „Rote Zelt der Frauen“ findet heuer bereits zum 5. Mal statt, erstmalig im Februar.

Info und Anmeldung zum gesamten Angebot: ekiz.wels@aon.at