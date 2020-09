Ladies Circle 13 übergibt 41.570 Euro an Happy Kids und macht sich damit erneut gegen Gewalt stark.



THALHEIM/WELS. Unter der Schirmherrschaft des Ladies Circle 13 Wels fand letzte Woche eine Kunstauktion im Museum Angerlehner statt. 69 renommierte, zeitgenössische Künstler haben 72 Werke für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. 57 davon sind unter der Leitung des erfahrenen Auktionators Otto Hans Ressler unter den Hammer gekommen. Und dabei hat sich die unglaubliche Spendensumme von 41.570 Euro ergeben.

Spende für den guten Zweck

Diese konnten die Ladies gemeinsam mit der Initiatorin des Abends, Gertraud Pöstlberger, an den Verein Happy Kids übergeben, der gegen Kindesmissbrauch agiert. "Das Geld wird verwendet, um Kindern und Jugendlichen, die von Gewalt betroffen sind, den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Aber auch in die Gewaltprävention wird investiert", so die Leitern des Vereins Happy Kids, Monika Soukup.

Erneut setzen also die Welser Ladies damit ein Zeichen gegen Gewalt. Denn schon früher hat sich der Damen Serviceclub dem Thema Gewalt angenommen. 2018 und 2019 konnten in Summe knapp 20.000 Euro im Zuge der Kampagne Orange the World, gemeinsam mit dem Lions Club Wels Leonessa und dem Soroptimist International Club Wels an das Welser Frauenhaus übergeben und eine Betroffene aus Wels nachhaltig unterstütz werden. Damit wurde Frauen und Kindern geholfen, die von physischer oder psychischer Gewalt betroffen sind.

Ladies Circle 13 Wels

Ladies Circle ist ein internationaler Serviceclub junger Frauen zwischen 18 und 45 Jahren, der unabhängig von politischen und religiösen Interessen die Ziele Freundschaft und Hilfsbereitschaft verfolgt. Mehr dazu unter www.facebook.com/ladiescirclewels.