Im Schlaf wurde ein Pärchen aus Moldavien um die Mitternachtsstunde des 23. Juni überfallen. Wie in einem Horrorfilm durchbrachen Täter mit Masken die Seitenscheibe und stahlen Bargeld sowie Wertgegenstände aus dem Auto.

KRENGLBACH. Das moldavische Pärchen bekam wohl den Schock seines Lebens. Eine 49-Jährige und ihr 63-jähriger Lebensgefährte legten sich nichtsahnend auf dem Autobahnparkplatz auf der A8 in ihrem Pkw schlafen und sperrten diesen von innen ab. Je wurden beide hochgerissen, als ein Räuber das Fenster der Beifahrertüre durchschlug und über die Frau hinweg deren Lederhandtasche ergriff. Darin soll sich Bargeld in verschiedenen Währungen und Wertgegenstände wie Bankomatkarte und Telefon sowie Personalausweise und Pässe befunden haben. Fette Beute für die Täter, die daraufhin in das, mit laufendem Motor wartende Fluchtauto sprangen und das Weite suchten. Der Pkw der Opfer wurde zuvor durch Stiche in den rechten Vorderreifen außer Gefecht gesetzt. Beide Täter trugen Kapuzen, was die Beschreibung schwer macht. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.