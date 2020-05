Beeidruckendes Kunstprojekt mit den Volksschulen VS3 und VS7.

WELS. In Zeiten von sozialer Distanz und Homeschooling starteten zwei Welser Religionslehrerinnen im April ein ökumenisches Kunstprojekt: Rosina Schlager-Weidinger und ihre evangelische Kollegin Barbara Petersen luden dazu 177 Schüler der VS3 und VS7 zur Mitwirkung ein. Da unsere Gegenwart von Angst, Unsicherheit und Isolation geprägt ist, sollte ein kreativer und ermutigender Kontrapunkt gesetzt werden. Aus diesem Grund fand zunächst eine telefonische Kontaktaufnahme mit jedem einzelnen statt und jeder wurde gebeten, ein konkretes Wort in kreativer Weise lesbar zu machen und sich mit diesem Wort fotografieren zu lassen. In einer Collage aneinandergereiht ergeben diese Wörter einen hilfreichen Satz aus der Bibel. Das Projekt stieß nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern auf große Resonanz. Es ist beeindruckend, wie vielfältig die Umsetzung erfolgte und trotz der räumlichen Trennung ein Miteinander möglich wurde. Insgesamt entstanden 12 Collagen, in denen Botschaften der Bibel als stärkendes Angebot dargestellt wurden. Sie sind hier und hier zu sehen.