Riccardo Zoidl muss Rundfahrt in Frankreich vorzeitig beenden

Riccardo Zoidl konnte nach seinem schweren Sturz beim 47. Circuit des Ardennes nach einer eingehenden Untersuchung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Radprofi des Team Felbermayr Simplon Wels hat gottseidank keine Knochenbrüche erlitten, aber ein Schleudertrauma und starke Schmerzen am Trizeps, die nach seiner Rückkehr nach Österreich noch einer eingehenderen Untersuchung bedürfen. Eine weitere Teilnahme an der Tour ist unmöglich. Weniger Glück hatte der mit ihm zu Sturz gekommene Fahrer, der sich den Unterarm dreimal gebrochen und Verletzungen am Ellbogen davongetragen hat.

Nach zwei von insgesamt vier Etappen liegt bei der Rundfahrt in Frankreich Manuel Bosch mit 1:14 Minuten Rückstand auf den Gesamtführenden Schweden Lukas Eriksson (Riwal Cycling Team) als bester Welser auf dem 14. Platz. Heute steht die 3. Etappe von Chooz nach Hargnies über 172,4 Kilometer auf dem Programm.

Bildtext: Felbermayr-Radprofi Riccardo Zoidl klagt nach seinem Sturz über starke Schmerzen im Oberarm