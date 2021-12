Team Felbermayr-Neuzugang Adrian Stieger erreicht 3. Platz bei den Landesmeisterschaften im Cyclocross

Adrian Stieger aus Linz zählt im heimischen Radsport zu den großen Nachwuchshoffnungen. Jetzt erhält der 18jährige beim Team Felbermayr Simplon Wels einen Profivertrag. Sein Talent hat Stieger schon bei einigen Nachwuchsrennen unter Beweis gestellt. So siegte er beim Prolog der Oststeiermark-Rundfahrt und konnte bei internationalen Nachwuchsrennen bereits erste Podestplätze einfahren. In seinem ersten Jahr bei den Profis wird Adrian Stieger vor allem auch bei internationalen U-23 Rennen an den Start gehen. „Ich möchte mich bei den Profis weiterentwickeln und gemeinsam mit meinen Teamkollegen Erfolge feiern“, so Adrian Stieger. Der Neuzugang hat seine Stärken im Sprint und im Zeitfahren.

3. Platz bei den OÖ. Landesmeisterschaften 2021 im Radquerfeldein

Bei den am vergangenen Wochenende in Stadl-Paura stattgefundenen OÖ. Landesmeisterschaften im Cyclocross konnte der Neuzugang mit Rang 3 bereits einen Podestplatz für sein Team einfahren. Bei Temperaturen von nur + 2 Grad war dieses Rennen auf rutschigem Terrain eine besondere Herausforderung, gewonnen hat die Landesmeisterschaften sein Teamkollege Moran Vermeulen-

Die Begeisterung für den Radsport wurde bei Adrian Stieger schon sehr früh geweckt. „Als ich klein war, habe ich mit meinen Eltern bei der Österreich-Radrundfahrt zugesehen. Beim Start hat mir ein Radprofi seine Wasserflasche geschenkt, die habe ich heute noch“, so Stieger.

Bildtext: Adrian Stieger erhält einen Profivertrag