Gelungener Jahres-Auftakt für die Olympia-Bronzene Bettina Plank in der „falschen Gewichtsklasse“. In der ungewohnten Klasse bis 55 kg feierte Bettina Plank beim Series A-Turnier in Pamplona/Spanien einen tollen Jahres-Auftakt.



WELS, PAMPLONA. In Topform agierte Bettina Plank beim Jahres-Auftakt in Pamplona (Spa). Mit fünf Vorrundensiegen war die European Games-Siegerin der Klasse -50 kg in den 55 kg-Endkampf gestürmt. Gegen die um zehn Zentimeter größere U18-Europameisterin Mia Bitsch musste die Heeressportlerin dann tief in die Trickkiste greifen, um den Reichweiten-Nachteil zu umlaufen. Das nutzte Bitsch 58 Sekunden vor Schluss perfekt aus, setzte eine Fausttechnik und ging 1:0 in Führung. Die 29-Jährige legte 22 Sekunden vor Schluss mit einem Waza-Ari nach. Doch die Kampfrichter gaben den Treffer nicht und beim Series A-Turnier gab es auch keine Möglichkeit eines Video-Reviews. Mit Silber in der „falschen Gewichtsklasse“ kann Plank aber hochzufrieden sein: „Ich wollte eigentlich nur einen guten Kampfrhythmus für den Premier League-Auftakt Mitte Februar in den Emiraten finden. Das hat sehr gut geklappt“, freute sich die Heeressportlerin, die die EM Ende Mai in der Türkei als Hauptziel ins Auge fasst.