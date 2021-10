Der erst 11-Jährige Lukas Stötzer vom ASKÖ Paul Schopf Snooker Club/Trainingszentrum in Wels hat im U18-Bewerb der EBSA-Snooker Europameisterschaft 2021 in Albufeira, Portugal ein erfolgreiches internationales Debüt gefeiert.

WELS, ALBUFEIRA. Der Youngster feierte einen souveränen 3-0 Sieg gegen den Armenier Mikayel Nersisiyan. Die beiden weiteren Gruppenspiele gingen mit 0:3 an sehr erfahrene Gegner aus England (Oliver Sykes, 16 J.) und Ungarn (Bulzsu Revesz 15 J). Als einer der jüngsten Spieler im 64 Teilnehmer umfassenden Starterfeld waren diese Matches unbezahlbare und wertvolle Erfahrungen auf höchster internationaler Ebene. Am Ende wird die Leistung von Lukas Stötzer mit dem geteilten 33. Platz belohnt.

„Wir wollten so früh wie möglich den internationalen Vergleich suchen, damit wir einschätzen können wo sich Lukas vom Leistungsstand befindet. Vor allem in den ersten beiden Matches hat er viel von seinem Potential abrufen können und wertvolle Matchpraxis gegen einige der besten U18-Spieler Europas erlangen können. Das wird ihm viel zusätzliche Motivation fürs Training und die bevorstehenden Turniere geben", so die Einschätzung von Trainer Paul Schopf.