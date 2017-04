Festival der Regionen - Ungebetene Gäste

Von 30. Juni bis 9. Juli 2017 macht das FESTIVAL DER REGIONEN unter dem Motto „UNGEBETENE GÄSTE“ Station in Marchtrenk und widmet sich mit Installationen, Performances, Aktionen, Theater, Literatur, Ausstellungen und Musik Aspekten des Flüchtens und der Mobilität, der Gastfreundschaft und des Ressentiments sowie dem künstlerischen Umgang damit. Das FESTIVAL DER REGIONEN ist eines der profiliertesten Festivals zeitgenössischer Kunst und Kultur in Österreich und findet seit 1993 alle zwei Jahre an wechselnden Orten und Regionen in Oberösterreich statt.



Mit: Marta Górnicka / Simon Mayer / Miet Warlop / Kreisky / Willi Dorner / Götz Bury / Cherry Sunkist / u.v.m.



www.fdr.at