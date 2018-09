Kompetenz im Tunnel

18.09.2018, 23:30 Uhr

Besondere regionale Gegebenheiten erfordern für die Einsatzkräfte außergewöhnliche Ausbildungen.

Kompetenzzentrum in Tirol

Internationale Kooperation

WELS. In Österreich ist es die große Anzahl der Tunnel, die die Freiwilligen Feuerwehren immer wieder vor Herausforderungen stellt. Besonders in Gefahrensituationen im Tunnel muss jeder Handgriff sitzen. Unter Zeitdruck kommt es da auf die perfekte Zusammenarbeit der Einsatzkräfte an: Situationen, die in Schulungen wieder und wieder geübt werden. Doch welche Möglichkeiten gibt es für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, sich auf den Ernstfall vorzubereiten? „Die Tunnelausbildung ist eine Spezialausbildung für unsere Einsatzkräfte“, erklärt Franz Humer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wels: „Der Ausbildungs- und Entwicklungspfad dafür startet in der eigenen Feuerwehr mit einer Tunnel-Grundausbildung.“ Im nächsten Schritt werden an den Landesfeuerwehrschulen Kurse für die Tunnel-Brandbekämpfung und die Einsatzleitung angeboten. Neben den erforderlichen Fertigkeiten steht dabei vor allem auch die Wissenvermittlung am Programm. Für die Spezialisten geht es dann weiter nach Tirol oder in die Schweiz.Die Landesfeuerwehrschule Tirol in Telfs ist das „ÖBFV Kompetenzzentrum für Tunnelausbildung“. „Diese Feuerwehrschule verfügt auch über einen Straßen- und Eisenbahn-Übungstunnel, wo Einsätze unter realen Bedingungen trainiert werden“, so Franz Humer, der auch auf die hohe Verantwortung der Instruktoren und Ausbilder hinweist: „Sie sind der Garant für eine erfolgreiche Harmonisierung der Ausbildung.“ In Telfs findet auch die train-the-trainer Ausbildung für alle Feuerwehrschulen und Berufsfeuerwehren Österreichs statt. Eine Ausbildung, die das hohe Niveau der Tunnel-Grundausbildungen in den Regionalstellen gewährleistet.Doch auch die Trainer aus Telfs benötigen spezielle Ausbildungen für ihre Aufgaben. Gut, dass die internationale Zusammenarbeit optimal organisiert ist. So haben die Trainer aus Telfs die Möglichkeit, ihr Knowhow an der Internationalen Feuerwehrakademie (IFA) in Balsthal, Schweiz, zu vertiefen. Die IFA ist ein weltweit anerkanntes Kompetenzzentrum für die Brandbekämpfung in unterirdischen Verkehrsanlagen. In Balsthal und Lungern (beides IFA) befinden sich zur Zeit die größten Ausbildungstunnel Europas. Ein weiteres topmodern ausgestattetes Trainingszentrum wird derzeit in Leoben gebaut: Mit dem Ausbildungs- und Trainingsfeld am „Zentrum am Berg“ (ZaB) der Montanuniversität Leoben wird es in den nächsten Jahren eine weltweit einmalige Übungs- und Versuchsstätte für die Einsatzkräfte geben. Möchten Sie Näheres über die Ausbildung und Tunneleinsätze erfahren? Die Freiwillige Feuerwehr Wels und ihre Partner freuen sich über Ihren Besuch auf der Retter 2018 in der Messehalle 20.