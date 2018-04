29.04.2018, 10:49 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Radfahrer

WELS. Am 28. April, um 11:48 Uhr, ereignete sich in Wels auf der B137 nächst der Kreuzung mit der Grieskirchner Straße in Fahrtrichtung Norden ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwerst verletzt wurde. An der Unfallstelle war laut Polizei ein über 50-jähriger Mann aus Wels anwesend, dessen Fahrzeug Spuren einer Kollision aufwies. Der Mann gab an, dass der Radfahrer von einem anderen Fahrzeug erfasst und gegen seine Windschutzscheibe geschleudert wurde. Der Mann verwickelte sich laut Polizei in weiterer Folge in Widersprüche. Auf Grund der Spurenlage bestehe nun der Verdacht, dass der Verkehrsunfall von dem Mann verursacht wurde. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, mögen sich beim Stadtpolizeikommando Wels, unter 059133 47 4430, melden.

