5. Internationale OÖ. Paracycling-Tour findet vom 10. bis 12. Mai 2018 statt

14.10.2017, 15:03 Uhr

Topfahrer aus 15 Nationen werden im Salzkammergut erwartetInsgesamt werden bei der Paracycling-Tour 100 Teilnehmer aus 15 Nationen erwartet, in allen 14 Klassen (5 Handbike-Klassen H1-H5, 5 Klassen C1-C5 für Sportler mit Amputationen, zwei Dreiradklassen und 2 Tandemklassen für blinde Sportler) wird um den Sieg gekämpft. Die gesamte österreichische Nationalmannschaft ist in den verschiedenen Klassen am Start. Die bekanntesten heimischen Fahrer sind Weltmeister Walter Ablinger aus Schärding und der Steirer Thomas Frühwirth, die in ihren Rennklassen gute Chancen auf den Gesamtsieg haben.Jedermanngiro bildet weiteres Highlight der Rundfahrt im SalzkammergutIm Rahmen dieses Paracycling-Rad-Events findet auch wieder ein Jedermanngiro statt: Alle Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, die einmal an einem Wettkampf teilnehmen möchten, haben hier die Gelegenheit dazu. Die Starter absolvieren dabei die gleichen Etappen wie die Topfahrer. „Insgesamt rechnen hier mit weiteren 80 Startern, die sich dieser Herausforderung stellen“, so Dietmar Ematinger.Bildtexte: Absolute Höchstleistungen werden von den Sportlern geboten