Radprofi Marcel Neuhauser will heuer zur U-23 Rad-Weltmeisterschaft in Tirol

21.01.2018, 16:59 Uhr

Marcel Neuhauser war bereits bei einigen Rennen der Österreichischen Nationalmannschaft im Einsatz und hat bei Welt- und Europameisterschaften auf sich aufmerksam gemacht: So konnte er 2015 bei der EM in Tartu/Estland den 11. Platz belegen, bei der WM in Richmond/USA war er mit Rang 25 ebenfalls im Vorderfeld zu finden. Außerdem ist er mehrfacher Medaillengewinner bei Österreichischen Meisterschaften. Im Dress des Felbermayr-Express hat er sich 2018 zum Ziel gesetzt, das Team bestmöglich zu unterstützen und Podestplätze einzufahren. Größtes sportliches Ziel 2018 ist die Teilnahme bei den U-23 Weltmeisterschaften in Tirol. „Ich genieße es, an meine körperlichen Grenzen zu gehen und gleichzeitig verschiedenste Länder zu bereisen“, so Neuhauser.