Riccardo Zoidl gewinnt die Radbundesliga 2018 - Auch die Mannschaftswertung geht nach Wels

16.09.2018, 17:35 Uhr

Jetzt geht es für die Welser Equipe zur Rad-WM nach Innsbruck, wo am kommenden Sonntag das Mannschaftszeitfahren stattfindet, für das sich die Welser aufgrund ihrer zahlreichen Erfolge heuer sportlich qualifiziert haben. Die Generalprobe gestern am Attersee war sehr überzeugend: Beim King of the Lake stellte der Felbermayr-Express in 52:37,4 Minuten (Schnitt 53,8 km/h) einen neuen Streckenrekord auf.Bildtext: (Foto honorarfrei, Fotonachweis Reinhard Eisenbauer) Riccardo Zoidl gewinnt die Radbundesliga 2018