Vier Judo-Landesmeister aus Wels

25.04.2017, 10:23 Uhr

Trainer Riegl regt außerdem die Gründung eines Damen-Teams an.

­WELS. Mit insgesamt 14 Medaillen im Gepäck räumten die Nachwuchstalente von Multikraft Wels bei den Judo-Landesmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Linz wieder ordentlich ab. Viermal Gold durch Xaver Niedermayr, Isa Borchashvili, Thomas Ecker und Marcel Wolfsberger, fünfmal Silber durch Anna Bachler, Sabrina Stangl, Achmed Zulajev, Abdullah Magomerzujev und Asadullah Magomerzujev sowie fünfmal Bronze für Luka Haminger, Hamzat Natsiuri, Felix Huemer, Fisnik Saljiji und Benjamin Puntigam war die Bilanz des Wochenendes. "Wenn man die Ergebnisse unserer Nachwuchstalente in den vergangenen Wochen und Monaten auch auf österreichweiter Ebene betrachtet, dann sind wir aktuell sicher der im Nachwuchs erfolgreichste Welser Sportverein", ist Trainer Helmut Riegl überzeugt. Sein Ziel ist es, den einen oder anderen jungen Kämpfer an die österreichische Spitze und damit auch an die Welser Bundesligamannschaft heranzuführen.

Vier Brüder stechen hervor

Beispielsweise mit den Borchashvili-Brüdern Wachid, Shamil und Kimran sowie Michael Winkler, Thomas Haminger und der achtjährige Xaver Niedermayr hat der Verein große Talente in seinen Reihen. Aber auch an einem Damen-Team wird gebastelt. "Nicht nur bei den Männern möchten wir weitere Erfolge feiern, in den nächsten Jahren sollte es auch möglich sein, rund um unsere erfolgreichen weiblichen Nachwuchstalente eine starke Damen-Mannschaft zu stellen", stellt Trainer Riegl in Aussicht.Alle Fotos: Multikraft Wels