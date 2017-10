FH-Student schafft Sprung an internationale Top-Universität

19.10.2017, 19:30 Uhr

der 25-jährige Valentin Buchinger wurde am weltweit renommierten Imperial College in London aufgenommen.

WELS/LONDON. Valentin Buchinger aus Sigharting arbeitet beim Flugzeugteilehersteller FACC AG. Nebenbei hat er den Aufbaulehrgang Verbundwerkstoffe und anschließend das Bachelorstudium Metall und Kunststofftechnik an der FH OÖ am Campus Wels mit Bestnoten absolviert. Nun wurde er für das Masterstudium „Science, Technology and Engineering Application of Advanced Composites“ am weltweit renommierten Imperial College in London aufgenommen.„Mein Interesse für Verbundwerkstoffe wurde bereits während meiner Ausbildung in der HTL Andorf geweckt und ist seither ungebremst“, so Buchinger. „Mein Arbeitgeber FACC hat mir neben meinem Job ermöglicht, den Aufbaulehrgang „Verbundwerkstoffe“ an der FH OÖ in Wels zu absolvieren. a habe ich gleich noch das Bachelor-Studium EntwicklungsingenieurIn Metall und Kunststofftechnik angehängt.“

Erfahrung in Indie gesammelt

Guter Ruf

Leichtbau ist Zukunftsthema

Internationale Erfahrung sammelte Valentin Buchinger nach seinem Studium für FACC in Indien, wo er eineinhalb Jahre im Engineering-Bereich für Turbinenbauteilen beschäftigt war. Im Zuge dieser Tätigkeit ist der Innviertler auch auf das Imperial College in London aufmerksam geworden. „Während der JEC in Singapur, der größten Messe im Bereich Composites weltweit, habe ich einen Absolventen des Studiums „Science, Technology and Engineering Application of Advanced Composites“ kennengelernt. Für mich war sofort klar, dass ich mich für dieses Studium bewerben werde.“„Die Uni liegt mitten im Zentrum von London auf einem beeindruckend großen Gelände in der Nähe des Hyde Parks“, erzählt Buchinger, der sich derzeit in Bildungskarenz befindet und später wieder zu FACC zurückkehren wird.„Meine einschlägige Berufserfahrung, die guten studentischen Leistungen und der ausgezeichnete Ruf der FH OÖ waren schlussendlich ausschlaggebend, dass ich aufgenommen wurde“, sagt Buchinger. „Es freut uns, dass unsere Leichtbau- und Werkstoffwissenschaften am Campus Wels auch bei internationalen Top-Universitäten einen sehr guten Ruf genießen“, so Studiengangsleiter Roland Hinterhölzl, der mit dem Imperial College auch im Forschungsbereich kooperiert. Das Imperial College nimmt im weltweiten Hochschulranking den 8. Platz ein.„Leichtbau ist eines der Zukunftsthemen der Industrie. Die Nachfrage nach modernen Flugzeugen steigt weltweit. Durch den vermehrten Einsatz von Composite werden Flugzeuge leichter, effizienter und dadurch klimaschonender,“ hebt Robert Machtlinger, CEO des international tätigen Aerospace-Technologieunternehmens FACC AG und Mitbegründer des Studiengangs „Leichtbau und Composite-Werkstoffe“ die Bedeutung einer akademischen Ausbildung im Bereich Leichtbau hervor: „Spezialisten sind gefragt. Dass FACC ihren Mitarbeitern tolle Karrieremöglichkeiten eröffnet, zeigt der erfolgreiche Weg von Valentin Buchinger.“