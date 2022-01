Am 03. Feber nach dem Ausläuten am Blasiusberg wird traditionell der heißgeliebte Joggl gemeinsam mit unzähligen Zuschauern am Dorfplatz aufgeweckt und die Fasnachtszeit in Völs kann beginnen! Im Jahr 2022 ist leider zum erneuten Mal alles anders!

Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen können wir keine größeren Veranstaltungen am Dorfplatz abhalten. Die Faschingsgilde Völs hat sich aber natürlich Gedanken gemacht und wird – sofern es die gesetzlichen Bestimmungen irgendwie zulassen – das Möglichste in der Fasnacht 2022 veranstalten.

Jogglausgraben

Das Jogglausgaben wird wie im Vorjahr digital per Video-Streaming stattfinden, damit die Fasnacht 2022 in Völs beginnen kann. "Mit größter Wahrscheinlichkeit kann man nach dem Ausläuten am Blasiusberg den aufgeweckten Joggl mit ein paar Huttler durchs Dorf laufen sehen, damit auch wieder ein bisschen Faschingsstimmung in Völs aufkommt", gibt Faschingsgilden-Obmann Bruno Pertl die Marschrichtung vor.

Auch wenn die Zuschauer fehlen, kennt der frisch aufgeweckte Joggl keine Kompromisse.

Foto: Hassl

hochgeladen von Manfred Hassl

Krapfenverkauf & Tampern

Am Samstag, dem 5.2. sind die Pärchen (2G+ - geimpft, genesen + getestet!) ab ca. 8:00 Uhr mit frischen Faschingskrapfen der Bäckerei Schluifer aus Oberhofen unterwegs und freuen sich, wenn ihnen die Völser Bevölkerung die Türe öffnet. Aus hygienischen Gründen werden die Krapfen von der Bäckerei in 6er-Kartons verpackt.

Das Tampern startet am Unsinnigen Donnerstag, dem 24.2. und am Faschingsdienstag, dem 1.3. pünktlich um 03:00 Uhr in gewohnter Lautstärke am Dorfplatz. Es darf grundsätzlich jeder (männliche) Teilnehmer mitgehen, der das 16. Lebensjahr erreicht hat. Um hier auch möglichst coronakonform zu handeln, werden ALLE Tamperer am Dorfplatz auf den 2G+ Nachweis kontrolliert!

Joggleingraben

Die Lebenszeit des Joggl hat bekanntlich ein Ablaufdatum – und so muss er am Faschingsdienstag wieder eingegraben werden. Trauerkundgebung samt Wehklagen werden ebenfalls digital per Video-Streaming übertragen.

Alle Interessierten werden mit den aktuellsten Informationen auf der Website www.huttler.at sowie auf Facebook und Instagram versorgt.

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge