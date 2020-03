Die Landesmusikschule Kematen-Völs und Umgebung blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme beim Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ zurück.

Alle 2 Jahre veranstaltet der österreichische Blasmusikverband den Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“. Beim Bezirkswettbewerb am vergangenen Samstag in Kematen zeigten gleich sieben Ensembles aus der Landesmusikschule Kematen-Völs und Umgebung ihr Können. Zwei Ensembles konnten sich sogar für den Landeswettbewerb qualifizieren, der am Samstag, dem 28.3. im Tiroler in Haiming im Oberland stattfindet.

Ergebnisse

Saxaforte (Toni Victoria Heis, Dominik Nossilavsky, Ensembleleiter: Christina Neßmann), Altersstufe Junior/ 88 Punkte

HaSiLu (Hanna Bucher, Simon Schandor, Lukas Nagl, Ensembleleiter: Martin Sillaber), Altersstufe A/ 87 Punkte

Mix of 6 (Tobias Koller, Katharina Kirchmair, Anna Stocker, Withney Ndubuizu, Simone Mair, Stefan Mair, Ensembleleiter: Christoph Schwarzenberger, Michael Hörtnagl), Altersstufe A/ 92,33 Punkte und Teilnahme am Landeswettbewerb

JOLAST (Stefan Mair, Laurin Schallenmüller, Johannes Schmid, Ensembleleiter: Raimund Walder), Altersstufe B/ 93,33 Punkte und Teilnahme am Landeswettbewerb

Saxovöls (Valentina Filips, Nora Hartungen, Maximilian Seebacher, Daniel Pleyer; Ensembleleiter: Christina Neßmann), Altersstufe B/84 Punkte

Four on Sax (Lena Schallenmüller, Tobias Schmid, Lea Widmann, Lea Plangger, Ensembleleiter: Christina Neßmann), Altersstufe C/89 Punkte

Holzbläserquintett „Quintessenz“ (Andrea Schreier, Johanna Mascher, Marie Theres Rainer, Markus Hütter, Sabine Stallbaumer, Ensembleleiter: Christoph Schwarzenberger) Altersstufe D/87,33 Punkte

