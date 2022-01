Wie bereits in den Vorjahren nahm auch heuer eine Abordnung Österreichischer Friedenssoldaten am internationalen Holocaust-Gedenktag unter Führung ihres Präsidenten Gerhard Dujmovits, an der von der Israelischen Kultusgemeinschaft beim Kaddish am Innsbrucker Landhaus veranstalteten Gedenkfeier teil.

„Die Friedenssoldaten, die im Rahmen von internationalen Militäreinsätzen zur Friedenserhaltung weltweit in den verschiedensten Krisengebieten gedient haben, verabscheuen diese Gräueltaten und treten dafür ein, dass diese niemals in Vergessenheit geraten“, betonte Präsident Dujmovits die Beweggründe der Teilnahme Österreichischer Friedenssoldaten an dieser Gedenkfeier.

