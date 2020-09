Es war zu erwarten – dennoch sind es betrübliche Nachrichten: Sowohl der Axamer Kirchtagsmarkt als auch der Axamer Adventmarkt können im heurigen Jahr nicht stattfinden!

„Der Axamer Kirchtagsmarkt ist eine der größten Veranstaltungen dieser Art in Tirol und ein jährlicher Fixpunkt im dörflichen Leben unserer Gemeinde. Es tut mir sehr leid, dass wir diese traditionelle Veranstaltung heuer nicht durchführen können", so Bürgermeister Christian Abenthung. "Die Gesundheit unserer Bevölkerung steht an erster Stelle; deshalb ist die Absage leider nicht vermeidbar. Ich bitte die Axamer Bevölkerung und die Aussteller um Verständnis für diese Entscheidung und bin sicher, dass wir diese Traditionsveranstaltung im Jahr 2021 wieder durchführen können.“

Kein Adventmarkt

Ebenfalls abgesagt wurde der Axamer Advent Markt. Organisatorin Sabine Nagl: "Dieser Markt findet nun schon seit mehr als 20 Jahren statt und erfreut sich großer Beliebtheit bei Jung und Alt. Umso mehr bedaure ich, dass wir heuer diese Maßnahme treffen müssen. Wir freuen uns wenn wir im nächsten Jahr wieder ein reichhaltiges und stimmungsvolles Programm für die ganze Familie anbieten können!“

