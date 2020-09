Die ÖVP-Nationalratsabgeordnete Rebecca Kirchbaumer nutzte die Sommerzeit, um mit lokalen Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen und den Kontakt zu wahren. Ideale Plätze dafür bieten sich in den Sellraintaler Bergsteigerdörfern!

"In der Kommunikation und Information der vielen Hilfsmittel für Unternehmen und Privatpersonen sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unverzichtbar", betont Rebecca Kirchbaumer. "Wir haben im Nationalrat mit Hilfsleistungen wie der Gemeinde-Milliarde oder dem Kurzarbeit-Modell etliche Unterstützungen geschaffen, die es weiter zu kommunizieren gilt. Gerade deshalb ist es mir so wichtig, den guten Kontakt zu ihnen zu wahren."

Frühstück im Alpengasthof

Vor kurzem lud die Nationalrätin zum Frühstück in den Alpengasthof Praxmar. Neben den Bürgermeistern Anton Schiffmann (St. Sigmund) und Martin Haselwanter (Gries im Sellrain) waren auch Seniorenbundobmann Karl Kapferer, WB-Ortsobmann Marco Holzknecht sowie die St. Sigmund-Gemeinderäte Lukas Ruetz und Viktoria Kapferer vertreten.

„Besonders erfreulich ist für mich, dass in den Bergsteigerdörfern Sellraintal, noch einige traditionelle Gasthöfe von Familien bewirtschaftet werden. Gerade diese Gasthäuser in unserem ländlichen Raum sind fixer Bestandteil für das gesellschaftliche Zusammenleben, die Identität der Dörfer und Täler und für das Zusammenleben“, so Rebecca Kirchbaumer.

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge