Am 24.05.2021 gegen 21:15 Uhr stürzte ein 19-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache im Eingangsbereich des Wohnhauses vom erhöhten Parkplatz auf den ca. einen Meter darunterliegenden Zugang zum Grundstück.

Dabei bohrte sich eine Eisenstrebe des Gartentores in den Oberschenkel des Mannes, was einen Einsatz der Feuerwehr Mutters notwendig machte. Die Strebe musste von den Spezialisten abgetrennt werden, um den Verunfallte mit schweren Verletzungen in die Universitätsklinik Innsbruck zu bringen.

Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften, die FFW Mutters mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, die Rettung mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften sowie eine Streife der Polizei Rum.

meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge