Der Oberperfer Vizebürgermeister Thomas Zangerl kündigt seine Kandidatur mit der Gemeinschaftsliste an!

"Wir haben in den vergangenen Jahren viel für unser Dorf erreicht und wichtige Akzente im Bereich der Dorfentwicklung setzen können", blickt der Spitzenkandidat der Gemeinschaftsliste Oberperfuss, Thomas Zangerl, zurück. "Diesen Weg wollen wir im Sinne unseres Dorfes fortsetzen. Deswegen treten wir mit einem starken Team an."

Als bisherige Erfolge nennt Zangerl insbesondere die Verbesserung der Straßenbeleuchtung, die Einrichtung des Jugendraumes, die Verkehrsberuhigung auf 30 km/h im Ort, den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur mit dem Regiotax sowie den Einsatz gegen die übermäßige Erhöhung der Gemeindesteuern. "Wir haben in den vergangenen Jahren - auch durch die konstruktive Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin - viel für unser Dorf erreichen können. Mein Anspruch ist es, weiterhin Politik für die Menschen in Oberperfuss zu machen und weiterhin die Lebenssituation für alle, die hier leben, zu verbessern", so Zangerl.

Gute Mischung

Auf den ersten 10 Plätzen der 30 Menschen starken Gemeinschaftsliste des amtierenden Vizebürgermeisters finden sich neben bekannten Gesichtern wie Rupert Altenhuber (ÖGB-Sekretär), Roland Hornegger (ÖGK-Angestellter) und Mathias Wegscheider (Bankangestellter) mit Marius Martha (Student) und Dietmar Schmid (Autolackierer) auch neue Mitstreiter, die Oberperfuss in den kommenden Jahren gestalten wollen. "Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Mischung von Erfahrung und neuen Ideen in der Gemeindepolitik wieder wichtige Akzente setzen und Oberperfuss mit dem nötigen sozialen Weitblick mitgestalten können." Inhaltlich wolle man sich insbesondere für den Bau von leistbarem Wohnraum, für die weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit und des ÖPNV-Angebotes sowie für den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote einsetzen. "Handlungsbedarf sehe ich außerdem bei unserem Recyclinghof - hier brauchen wir dringend neue Konzepte, um den Andrang bei der Müllentsorgung zu verringern und das Angebot zu verbessern“, so Thomas Zangerl.

