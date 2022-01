„Die kommenden Gemeinderatswahlen bieten die Möglichkeit, uns mit neuen Ideen und frischem Engagement aufzustellen", ist man sich bei der Bürgerliste Natters sicher.

Mit Anna Koch, die dankenswerterweise als Bürgermeisterkandidatin zur Verfügung steht, und der Weiterentwicklung der Bürgerliste zur Bürger:innenliste, können wir auf ein sowohl bodenständiges als auch zukunftsorientiertes Team zählen,“ zeigt sich Wolfgang Raudaschl, der damit offiziell die Listenführung an Anna Koch übergibt, erfreut. „Ich bin hier in Natters aufgewachsen. Mein Dorf, und alle die hier leben, liegen mir am Herzen,“ erklärt Anna Koch ihre Motivation, als neue Listenführerin zu kandidieren.

Alle einbinden

Die neue Vorstzende stellt auch gleich ihre Haltung zu einer demokratisch-partizipativen Gemeindeführung vor: „Mir ist wichtig, dass in der Gemeinde mehr auf die Bürger:innen gehört wird und wirklich alle, die dazu beitragen wollen, in relevante dörfliche Entwicklungsprozesse mit entsprechenden Angeboten eingebunden sind. Der erste Schritt dazu ist eine parteiunabhängige, offene und vielfältige Liste. Sichtbar wird das schon in unserer Namenserweiterung: die Bürgerliste öffnet sich zur Bürger:innen Liste. Für mich ist eine gute Verteilung wichtig, daher sind viele Frauen bei uns aktiv und setzen sich für unser Dorf und die Gemeinschaft ein.“

Langjährige Erfahrung

Dass die langjährige Erfahrung von Wolfgang Raudaschl nicht verloren gehen darf, ist für Anna Koch klar. "Ich werde mich weiterhin in den internen Gruppen engagieren, um mein Wissen und meine Erfahrung aus 18 Jahren Gemeindevorstand weitergeben zu können,“ verspricht Raudaschl und verweist dabei auf die „Meilensteine“ der letzten Jahre: „Wir haben entscheidend beim Umsetzen des Kunstrasenplatzes, bei der Errichtung des Musik- und Schützenlokales inklusive Kantine am Sportplatz, beim Möglichmachen des sozialen Wohnbaus für Natterer Gemeindebürger am Hinteranger, bei den Grundverhandlungen für die Errichtung des MPREIS und beim strikten Festhalten des Altenwohnheimstandortes im Ortskern von Natters beigetragen. Durch die Beteiligung der Menschen, die in unserem Dorf leben, und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit soll Natters sowohl Dorf bleiben als auch den brennenden Themen, wie leistbares Wohnen für unsere jungen GemeindebürgerInnen, Verkehrspolitik und Forcierung erneuerbarer Energien mehr Raum gegeben werden. Dabei steht bei uns Sachpolitik an erster Stelle, und wir wollen auch daran gemessen werden.“

Ökologie und Nachhaltigkeit

Anna Koch, die in Wien an der Universität für Bodenkultur studiert hat, stellt klar: "Mein Herz schlägt besonders für Ökologie und nachhaltige Gestaltung von Dorf, Feld und Wald." Wichtig sei dabei, sparsam mit Boden umzugehen und gewachsene Dorfstrukturen soweit wie möglich zu erhalten. ADie Vorsitzende und ihr Team haben auch bereits jede Menge Ideen und Konzepte: ."So zum Beispiel Kleinbusse auf Anfrage, eine Mitfahr-App und ein gemeindebasiertes e-Leihauto bzw. ein Elektroauto-car-sharing-Modell, um den öffentlichen Verkehr besser an den Bedarf anzupassen, was in vielen Gemeinden auch schon aktiv umgesetzt wurde."

Durch weniger Verkehr

... soll mehr Platz und Ruhe für das Leben im Dorf entstehen, sind sich Anna Koch und Wolfgang Raudaschl einig. "Natters soll wieder eine energieeffiziente Gemeinde und erneuerbare Energien weiter ausgebaut werden. Das Team der Bürger:innenliste setzt sich dementsprechend aus Menschen zusammen, die alle großes Interesse daran haben, gemeinsam mit allen, denen dies ebenso wichtig ist, Natters für die Zukunft fit zu machen, das Dorf zu erhalten und zu einem auch für nächste Generationen lebenswerten Ort weiterzuentwickeln."

