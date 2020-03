Bereits zum 2. Mal fand der Oberperfer Köpfl3er statt, für dessen Organisation der SV Oberperfuss und das Team der Laufgemeinschaft Run&Fun Oberperfuss sorgte. Nicht weniger als 62 Mannschaften mit jeweils 3 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fanden sich am Rangger Köpfl ein und wurden mit einem coolen Rennen belohnt.

Dabei musste auch dieses Jahr wieder in drei Disziplinen als Mannschaft um Bestzeiten gefahren werden. Den Auftakt machten die Skifahrer, welche direkt von der Riepe aus starteten und gut 30 Tore überwinden mussten, bevor dann an den Rodler übergeben wurde. Dieser musste die Rodelbahn befahren, bevor dann erneut eine Übergabe an die Tourengeher anstand. Bergauf standen noch gut 200 Höhenmeter an, bevor dann der finale Zieleinlauf auf der Terrasse des Restaurants Sulzstich das Finale bildete. Die Auswertung erfolgte nach Punkten in den jeweiligen Kategorien Weiblich, Mixed und Männlich. Somit fällt keiner Disziplin eine größere Gewichtung zu und als Mannschaft musste man in allen Kategorien gut punkten.

Ski-Star Stephanie Venier und Bürgermeisterin Johanna Obojes-Rubatscher nahmen die Siegerehrung vor.

Ergebnisse

Weiblich:

1. RCO-Girls Andrea Triendl, Daniela Rieger, Simone Haider)

2. Die jungen Hörtnagls (Matthäa, Lydia und Franziska Hörtnagl)

3. Run&Fun FrauenFlowerPower (Melanie Juen, Andrea Weber, Ursula Kammerlander(

Mixed:

1. SK Lieren (Bianca Venier, Daniel Ebner, Daniel Knapp)

2. Team Augment (Lucia Lassnig, Alexander Unterweger, Bruno Wilberger)

3. RCO Köpfl-Express (Melanie Spiegl, Hans Giner, Hans Riegler)

Männlich:

1. Die 3 Wundertüten (Christoph Nachtschatten, Elmar Leitner, Thomas Brendtner)

2. Immer Vollgas Messe IBK (Helmut Hauser, Markus Rainer, Bernhard Salchner)

3. Team Sellraintal (Hans Kirchmair, Marco Holzknecht, Gerhard Baumann)

Einzelwertung:

Ski: Melanie Spiegl / Christoph Nachtschatten

Rodel: Maike Hujara / Elmar Leitner

Skitour: Ursula Kammerlander / Klaus Kreidl

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge