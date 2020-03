Das Tripple ist geglückt – man könnte aber auch sagen, dass es sich hier um "sportliche Wiederholungstäter" handelt! Faktum: Zum dritten Mal in Folge triumphierte die U9-Auswahl der Spielgemeinschaft Westliches Mittelgebirge beim Tiroler Versicherungsmakler Nachwuchscup!

Es steht endgültig fest: Die SPG WMG U9 ist unter der Betreuung des erfolgreichen Trainerstabes rund um Fabian Happ und Roland Schaffenrath das Maß aller Dinge in dieser Altersklasse!

Jonas Rainer, Felix Raneburger, Rene Siller (Axams), Fabian Pfurtscheller, Ibrahim Kante, Valentin Haberl (Götzens), Luis Happ, Alexander Schaffenrath, Fabian Weber (Grinzens), Florian Payr (Götzens) und Emir Okur (Innsbruck) lieferten in der Vorrunde ein rekordverdächtiges Ergebnis: Vier Spiele, vier Siege, maximale Punkte und ein schier unglaubliches Torverhältnis von 46:0 mit drei zweistelligen Triumphen!

Das Siegerbild der U9-Gruppe mit stolzen Gewinnern samt Medaillen!

Zwischenrunde

In derselben Tonart ging es in der Zwischenrunde weiter: Auch hier stand nur die Höhe der jeweiligen Siege in Frage – allerdings erlaubten die Dominatoren ihren Konkurrenten wenigstens zwei Gegentore. Vier Erfolge bei einem Torverhältnis von 30:2 sprechen eine deutliche Sprache.

Finale

Es ist bei diesem Bewerb, den der Tiroler Fußballverband zusammen mit den Tiroler Versicherungsmaklern jährlich in ganz Tirol veranstaltet, ein weiter Weg bis ins Finale. In der Vorrunde B des Finalturniers traf des "Best of" der U9-Altersklasse erstmals aufeinander. Die SPG und der FC Wacker Innsbruck trennten sich mit einem 2:2 Remis. Beide waren ansonsten ungefährdet und trafen im Finale in der Sporthalle Rum erneut aufeinander. Mit einem 3:1-Erfolg setzten sich Jungs aus dem westlichen Mittelgebirge in einem erneut harten Duell mit den Innsbruckern endgültig die Meisterkrone auf!

Jemanden aus dem Kollektiv hervorzuheben, wäre verfehlt: Ein Teams, das derart erstklassig in seiner Altersklasse den Ton angibt, verdient einfach ein pauschales Lob!

