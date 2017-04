2. Repair Café der SPÖ Kematen

AT

Kematen in Tirol

, Kematen in Tirol AT

Haus der Gemeinde , Kematen in Tirol AT

Am 6. Mai wird im Gemeindezentrum defekten Artikeln wieder eine zweite Chance gegeben!

Nachdem im vergangenen Herbst das erste Repair Café der SPÖ Kematen im Haus der Gemeinde von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde, gibt es eine Wiederholung. Die Bevölkerung von Kematen und den umliegenden Dörfern der Region ist zum 2. Repair Cafe am Samstag, dem 6. Mai herzlich eingeladen.

Bei entspannter Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen ermöglicht es die SPÖ Kematen mit ihren freiwilligen Helfern den Besuchern wieder unentgeltlich, defekte Elektrogeräte, flickbedürftige Kleidungsstücke, servicebedürftige Räder etc. zu reparieren.

Wichtig ist vor allem, dass die Besucher die Einstellung zu defekten Dingen ändern. Sie werden nicht mehr sofort weggeworfen, sondern erhalten eine zweite Chance. Gleichzeitig leiten die ehrenamtlichen HelferInnen zur Selbsthilfe an. Im Reparaturcafé lernen Menschen, Gegenstände auf andere Weise wahrzunehmen.