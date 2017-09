Auf geht's beim Völser Markttag

Der Trachtenverein Völs und "Marktstandler" laden die Bevölkerung aus Völs und der ganzen Region zu einem "Völser Markttag", der am Samstag, dem 7. Oktober, von 10 bis 17 Uhr am Parkplatz der Volksschule stattfinden wird.

Unter dem Motto "Urig und echt" gibt es an diesem Tag nicht nur alles, was einen richtigen Markt ausmacht, sondern auch ein Unterhaltungsprogramm. Auftritt der Jugend des Trachtenvereins runden das Programm ebenso ab wie eine Tanzlmusig.

Besonders wicht: Der Markt findet bei jeder Witterung statt!