Ehrungen bei der Schützenkompanie Grinzens

Festakt beim "Schützenjahrtag", der immer das erste Ausrücken der Kompanie bildet.

Der Auftakt des "Schützenjahres" erfolgt bei der Kompanie Grinzens traditionell mit dem "Schützenjahrtag". Dem Aufmarsch und dem gemeinsamen Gottesdienst folgt eine Versammlung, bei der verdiente Mitglieder geehrt werden. Am vergangenen Sonntag wurden viele Schützen geehrt bzw. befördert.Hauptmann a.D und "Urgestein"ist ein Gründungsmitglied der Kompanie. Es wurde gratuliert, die offizielle Ehrung erfolgt allerdings bei den Feierlichkeiten zum 60-Jahr-Jubiläum, die in Kürze stattfinden werden.underhielten die Andreas-Hofer-Medaille für 40-jährige Mitgliedschaft.ist seit 20 Jahren Mitglied und durfte sich über den zweiten Stern sowie die Beförderung zum Unterjäger freuen. Die Haspinger-Medaille gab esund– beide rücken seit 15 Jahren aus. Nach zehn Jahren Mitgliedschaft wurdezum Patrouilleführer befördert.

Top am Schießstand

Auch am Schießstand zeigen sich die Schützen und die Marketenderinnen bekannt treffsicher:undwurde das Leistungsabzeichen in Gold verliehen.undnahmen das Leistungsabzeichen in Bronze entgegen.undtragen ab sofort die Schützenschnur in Gold,undjene in Silber.