Festakt: 70 Jahre Steuerberaterkammer

14.05.2017, 00:03 Uhr

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder lud aus Anlass des runden Jubiläums zu einer Feierstunde!

Die Landesstelle Tirol der Wirtschaftstreuhänder lud vor kurzem zur Jubiläumsgala in die Hofburg in Innsbruck. Nach einem landesüblichen Empfang im Innenhof der Hofburg mit Musikkapelle und Schützen aus Oberperfuss fanden sich die zahlreich anwesenden Ehrengäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Bildung sowie die Vertreter des Berufsstandes im Riesensaal ein, wo bei bester Stimmung dieses runde Jubiläum begangen wurde.In seiner Festansprache spannte Präsident Dr.den Bogen von den Anfängen der Kammer im Jahr 1947, in welchem das Wirtschaftstreuhänder-Kammergesetz verabschiedet wurde und damit den Wirtschaftstreuhändern endlich ihr eigener Berufsstand als Freiberufler zuerkannt wurde, bis in die Gegenwart.

"Ausgezeichnete Arbeit"

Auch Wirtschaftslandesrätinrichtete ihre Grußworte an die anwesenden Gäste und vertrat aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse den Landeshauptmann. Sie lobte die ausgezeichnete Arbeit und wies darauf hin, dass die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auch am Erfolg der Tiroler Unternehmen durch ihre fachkundige Beratung maßgeblich beigetragen haben.Weitere Ehrengäste: Dr.( (Vorsitzender Fachsenat für Steuerrecht), Dr.(Vorsteherin Bezirksgericht Innsbruck), Mag.(Erster Oberstaatsanwalt), Dr.(Präsident des Oberlandesgerichts), Dr ., Univ.-Prof. Dr., Bundesrätin, Regionalmanager Mag., Dr.(Präsident Notariatskammer), Prof. Dr.(Vizepräsident).Die Festansprachen wurden von den schwungvollen Gesangseinlagen des Steuerberater.Kammer.Chor.Tirol – welcher diesmal von Gastsängerin Gail Anderson unterstützt wurde – umrahmt.