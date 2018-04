Flurreinigung: Natters wurde gesäubert!

24.04.2018, 21:18 Uhr

Tolle Aktion mit negativem Beigeschmack: Jedes Jahr werden illegale Müllplätze entdeckt!

Vor kurzem wurde die traditionelle Flurreinigungsaktion „Sauber statt Saubär“ durchgeführt. "Mit 45 kleinen und großen Teilnehmern waren wir wieder eine starke Truppe", resümiert Bgm. Karl-Heinz Prinz. "Unterstützt von vier Traktoren mit Anhängern konnten wir eine beachtliche Menge an Unrat beseitigen. Leider kommen jedes Jahr illegale Müllplätze zum Vorschein, die dann von unseren fleißigen Helfern mühsam beseitigt werden müssen. Ich appelliere an die Vernunft bzw. an das Umweltbewusstsein und weise darauf hin, das in Natters ein Müllentsorgungsplan an jeden Haushalt verschickt wird damit eine ordnungsgemäße Entsorgung gegeben ist!"Im Anschluss an die Flurreinigungsaktion wurden alle fleißigen HelferInnen vom Bürgermeister im Gasthof Scherer auf eine verdiente Jause eingeladen!