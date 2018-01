Natterer See unter Europas Top-100

12.01.2018, 22:44 Uhr

Das Ferienparadies in Natters ist aufgrund hervorragender Gästebewertungen wieder in der "Europaliga"!

Das führende europäische Informationsportal für Campingurlaube www.camping.info hat die beliebtesten Campingplätze auf Basis von Gästebewertungen ermittelt. Unter mehr als 22.000 europäischen Campingplätzen ist Tirol mit neun Campingplätzen in Europas Top 100 vertreten. Darunter befinden sich drei Neueinsteiger und die idealen Campingplätze für Langlauf und Paragleiten. Aus heimischer Sicht besonders erfreulich: Das Ferienparadies Natterer See liegt hinsichtlich der Gästebewertungen in Österreich auf Rang 14 und in Europa auf dem hervorragenden 65. Platz! Den Zusatz "Neueinsteiger" erklärt Inhaber Georg Giner: "Wir waren in den Top-100 bereits vertreten, sind dann aber kurzfristig herausgerutscht. Dass wir jetzt hier wieder vertreten sind, ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit!"

Begründung

Publikumspreis

Weitere Platzierungen

Die Begründung der Top-Wertung im Original: "Als höchster österreichischer Neueinsteiger schaffte es dieses Jahr das Ferienparadies Natterer See in Tirol auf den 65. Platz im europaweiten Vergleich. Der Campingplatz, welcher seit 85 Jahren in Familienbesitz ist, wird vom Besitzer Georg Giner geleitet. Die zentrale Lage in den Alpen und nur sieben Kilometer von Innsbruck entfernt sowie der Badesee direkt am Platz sind ausschlaggebende Faktoren für den Erfolg des Campingplatzes. In den letzten Jahren wurde enorm in den Neubau des Sanitärgebäudes sowie in die Renovierung des Hauptgebäudes investiert. Ebenso wurden außergewöhnliche Safari-Zelte und Wood-Lodges errichtet, die im neu gestalteten Nature Resort am Berghang positioniert sind."Der Camping.Info Award, der 2018 bereits zum siebten Mal als Publikumspreis vergeben wird, zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit von 65.554 registrierten Campinggästen, die in Summe 141.713 Bewertungen auf Camping.Info abgegeben haben. "Ins Ranking fließen ausschließlich die Bewertungen der Gäste ein. Der Camping.Info Award ist also ein reiner Publikumspreis, es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit", erklärt Erwin Oberascher, Gründer von Camping.Info. "Somit haben auch kleine engagierte Betriebe gute Chancen, unter den Top 100 Campingplätzen Europas gelistet und als Geheimtipp entdeckt zu werden."Folgende Tiroler Campingplätze rangieren ebenfalls unter den Top-100:Europa Nr. 29 / Österreich Nr. 5: TIROL.CAMP Leutasch, Leutasch Europa Nr. 42 / Österreich Nr. 8: Camping Ötztal Längenfeld, LängenfeldEuropa Nr. 49 / Österreich Nr. 11: Hells Ferienresort Zillertal, FügenEuropa Nr. 67 / Österreich Nr. 15: Comfortcamp Grän Tannheimertal, GränEuropa Nr. 69 / Österreich Nr. 16: Alpen-Caravanpark Achensee, AchenkirchEuropa Nr. 70 / Österreich Nr. 17: Erlebnis-Camping Aufenfeld, Aschau i.Z.Europa Nr. 97 / Österreich Nr. 19: Euro Camp Wilder Kaiser, KössenEuropa Nr. 100 / Österreich Nr. 20: Camping Seeblick Toni, KramsachAlle europäischen Top 100 Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/award