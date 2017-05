Orgelkonzert Pfarrkirche Völs - Michael Schwärzler

Der Kulturkreis Völs lädt in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk zum alljährlichen Orgelkonzert:Orgelkonzert zu PfingstenMichael SchwärzlerPfarrkirche VölsFreitag, 19.05.2017Beginn: 20:00 UhrEintritt: freiwillige SpendenMichael Schwärzler, geboren in Lindenberg im Allgäu, studierte Orgel, Kirchenmusik, Cembalo und Saxophon am Landeskonservatorium Feldkirch, an der Musikhochschule München und an der Musikuniversität Wien.

Er ist Preisträger verschiedenster Wettbewerbe und Stipendien. Seine Konzerttätigkeiten führten ihn zu vielen bedeutenden Konzertreihen in Europa.Michael Schwärzler ist als hauptamtlicher Kirchenmusiker in Lustenau-Rheindorf tätig. Er unterrichtet auch Orgel bei Orgelbau-Rieger, leitet den Bregenzer Männerchor und ist Veranstalter der Rheindorfer Kirchenkonzerte.