Postkutscherhof Axams: Jetzt kommen die Ritter!

25.04.2018, 22:01 Uhr

"Abenteuer Mittelalter" lautet das Motto in der Arena von Fritz Ehrensperger in Axams!

Fritz Ehrensperger feierte vor kurzem seinen 65. Geburtstag. Wer geglaubt hatte, dass sich da jetzt eventuell ein "Ruhestand" anbahnen könnte, kennt den Umtriebigen noch nicht! Der Fuhrmann begeisterte bereits als Alpenkönig, als Gladiator "Trusus" sowie als Organistator vieler Veranstaltungen. Was nun folgt, hat es am Postkutscherhof aber noch nicht gegeben: Fritz Ehrensperger lädt das Publikum ins Mittelalter und zum ultimativen Ritterturnier!

Familienerlebnis

In Zusammenarbeit mit "Showevents Kaiser" (Pferdehof Mauracher-Kaiser in Schlitters im Zillertal) wird vonein gewaltiges Spektakel am Postkutscherhof in Axams geboten. Das Ritterturnier wurde bereits erwähnt, daneben werden edle Pferde, tollkühne Reiter, Schwertkämpfer, Gaukler, wilde Amazonen, Marktstände und viele andere mehr geboten. Klarerweise darf auch eine tolle Feuershow nicht fehlen. Kurzum: Ein Erlebnis für die ganze Familie ist garantiert – und auch für Speis und Trank ist in bewährter Postkutscherhof-Manier gesorgt.Am Freitag und am Samstag beginnt die Show um 15 Uhr, am Sonntag geht es bereits um 12 Uhr richtig zur Sache.Detail am Rande: Ob Fritz Ehrensperger himself als schwarzer Ritter durch die Arena preschen wird, konnte noch nicht recherchiert werden – auf die eine oder andere Überraschung sollte man aber vielleicht doch gefasst sein ...