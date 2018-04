Singkreis-Jubiläum mit Geburtstags-Eierspeis!

29.04.2018, 17:59 Uhr

Der beliebte Grinzner Chor feierte mit einem heiteren Liederfrühstück das 35-Jahr-Jubiäum!

Es gab keinen großen Galaabend – aber es gab ein heiteres Liederfrühstück mit viel guter Laune. Der Singkreis Grinzens feierte das 35-Jahr-Jubiläum am Sonntagvormittag und traf damit ins Schwarze. Zahlreiche GratulantInnen ließen sich die Köstlichkeiten vom Buffet nicht entgehen, zu denen auch viel Gesang und Musik gereicht wurden. Im Mittelpunkt stand natürlich der jubilierende Chor, der sich allerdings auch Gäste eingeladen hatte. So z. B. das "", Prof.an der Harfe,am Klavier sowie Moderatorder das Geburtstagsmenü mit bekannt humoristischen Beiträgen würzte. Viel Arbeit hatten vor allem die langjährige Chorleiterinr und Obmann, die nebst den Auftritten mit dem Singkreis auch noch beim "Kohlbründl-Viergsang" sowie bei der "Soatn-KAG" (eine Stubenmusik bestehend aus Mitgliedern aus Kematen, Axams und Grinzens – daher KAG) stimmlichen und musikalischen Einsatz zeigten.Gesungen wird beim Singkreis in allen Stilrichtungen, und zu einem Lied wurde auch die Überraschung aus der Küche serviert. Auf dem Speiseplan stand keine pompöse Geburtstagtorte – im Anschluss an den "Comedian Harmonists"-Gassenhauer "Ich wollt', ich wär'ein Huhn" brillierte Chefkochmit einer fabulösen Eierspeise. Fazit: Sowohl Lied als auch Eierkulinarium fanden größten Anklang ...Übrigens: Wer auch gerne singt und dies in einer nicht immer perfekten, aber stets gut gelaunten Chorgemeinschaft tun möchte, kann sich entweder beim Obmann oder bei der Chorleiterin jederzeit melden!