Workshop und Konzert des Tiroler Cello-Orchesters

21.04.2017, 23:00 Uhr

Initiiert wurde das Projekt von Mag. Susanne Fritz, Cellolehrerin an der Landesmusikschule Westliches Mittelgebirge. „Der Reiz eines Cello-Orchesters liegt im ganz besonderen Klangerlebnis und darüber hinaus stellt diese musikalische Formation eine absolute Kuriosität in Tirol dar“, so die Organisatiorin. Dieses Orchester soll Celloschülern jeglichen Niveaus, vom Anfänger bis zum Konservatoriumsstudenten, die Möglichkeit bieten, voneinander zu lernen und sich auszutauschen.

Konzert am Sonntag

„Gerade Kinder, die erst wenige Jahre ihr Instrument lernen und noch nie in einem größeren, niveauvollen Orchester gespielt haben, können hier wertvolle und prägende Erfahrungen sammeln und erleben, wie es sich anfühlt, mit angehenden Profi-CellistInnen zu musizieren," informiert Susanne Fritz.Ampräsentiert das Tiroler Cello-Orchester das erarbeitete, bunt gemischte Programm im Gemeindesaal in Natters. Jeder Interessierte ist zu diesem speziellen Klang- und Hörerlebnis herzlich eingeladen.