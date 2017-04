23.04.2017, 15:51 Uhr

Zukunft Axams - die Grünen laden zum 7. Axamer Zukunftsgespräch am 5. Mai in der NMS!

Am Donnerstag, 4.5.2017, beginnt um 19:30 Uhr im Foyer der NMS Axams, (Lindenweg) das 7. Axamer Zukunftsgespräch der Fraktion "Zukunft Axams - die Grünen!Vizebgm. Gabi Kapferer-Pittracher über den Inhalt der Veranstaltung unter dem Titel "Axams 2.0 – ein Dorf im Wandel": "Das westliche Mittelgebirge boomt, ein über dem Landesdurchschnitt liegender Bevölkerungszuwachs zeugt von der Attraktivität der Region. Aber welche Auswirkungen haben der große Zuzug, die rege Bautätigkeit und der Ausbau der Infrastruktur auf die Identität der BewohnerInnen? Kann sich im Spannungsfeld zwischen traditionellen Erwartungen und urban geprägten Vorstellungen etwas Neues entwickeln, in dem sich alteingesessene und neue Dorfbewohner*innen wieder finden? Welche Voraussetzungen sind erforderlich, damit Wandel als Chance und nicht als Bedrohung wahrgenommen wird?"

Die TeilnehmerInnen

Praktische Überlegungen

Vortragende:(Institut für Kulturanalyse Alpen-Adria-Universität Klagenfurt; Studium der Volkskunde/Europäischen Ethnologie, Ethnologie und Kunstgeschichte; Forschungen zu den Themen Heimat und gesellschaftliche Transformationsprozesse; Autorin, u.a. „Heimat. Wie wir unseren Sehnsuchtsort immer wieder neu erfinden“)(stv. Institutsleiter des Instituts für Soziologie Universität Innsbruck; Studium der Landwirtschaft und Agrarökonomie, Experte für Direktvermarktung; Auslandeinsätze in Sambia; Raumplanungsprojekte in Tirol, Äthiopien und Bhutan; Forschungsinstitut für alpenländische Land- und Forstwirtschaft der Universität Innsbruck)(Gründer der Werbeagentur Neubau in Wattens)Studium der Philosophie sowie Management & IT in Innsbruck und Sydney. Leidenschaftlicher Denker, begeisterter Sportler und neugieriger Querkopf. Über fünf Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Marketing, Innovationsmanagement und IT. Er ist ein unkonventioneller Macher und sorgt für frische Ideen, die Erfolg bringen.(Architektin; Forschungsschwerpunkt Architektur im ländlichen Raum, nomadische und ländliche alpine Baukulturen, „altes“ Wissen und „alte“ Bautechnologien, Postkoloniale Diskurse zur Moderne, Partizipation und Interdisziplinarität in Bauprozessen; Projektleitung von Bauprojekten in Südindien, Armenien, Weißrussland und Estland)Moderation: DI Thomas MatzakDie Vortragenden und Diskussionsteilnehmer*innen befassen sich im Rahmen ihrer Forschungen und ihrer beruflichen Tätigkeiten mit dem Themenkreis und bringen auch ganz praktische Überlegungen mit ein. Mit ihren Erfahrungen und Ideen zum Thema „Identität und Heimatbegriff in Zeiten des umfassenden Wandels“ sollen sie zu einem innovativen Nachdenken über soziale, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklungsaspekte des dörflichen Lebens anregen. Idealerweise entstehen in den Köpfen der ZuhörerInnen Ideen, welche Strategien man für das westliche Mittelgebirge in einem sich wandelnden Umfeld (neue wirtschaftliche Herausforderungen, veränderte Bevölkerungsstrukturen, Veränderung der Werte, etc.) verfolgen könnte.Gabi Kapferer-Pittracher: "Wir sehen das Axamer Zukunftsgespräch als Plattform, die aktuelle Themen aufgreift und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Die Zukunftsgespräche sollen Impulse aussenden, die die EntscheidungsträgerInnen und die Bevölkerung animieren, neue Wege zu denken und zu beschreiten."